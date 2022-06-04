Российская пропагандистка Овсянникова похвасталась приездом в Одессу

Овсянникова "засветилась" в Одессе. Коллаж "Сегодня"

В Одессу приехала бывшая сотрудница пропагандистского российского телеканала Марина Овсянникова, которая до 14 марта благополучно работала редактором на Первом канале (РФ).

О своем приезде в Украину Освянникова написала в Instagram.

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"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Одна ракета попала в прибрежный отель, другая — в многоэтажку. Погибли 8 человек, среди них — младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции. Одесситы в память о военных преступлениях в Буче, Ирпене и Мариуполе раскрасили забор российского консульства черной краской. Дипломаты сожгли документы и сбежали отсюда перед началом войны. Миллионный город опустел. Почти половина его жителей-уехали" – написала российская пропагандистка.

Под постом бывшей сотрудницы пропагандистского российского телеканала пользователи не очень рады ее приезду и советуют ей уехать.

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