Российская пропагандистка Овсянникова похвасталась приездом в Одессу

Овсянникова "засветилась" в Одессе. Коллаж "Сегодня"
В Одессу приехала бывшая сотрудница пропагандистского российского телеканала Марина Овсянникова, которая до 14 марта благополучно работала редактором на Первом канале (РФ).
О своем приезде в Украину Освянникова написала в Instagram.
Подробности
"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Одна ракета попала в прибрежный отель, другая — в многоэтажку. Погибли 8 человек, среди них — младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции. Одесситы в память о военных преступлениях в Буче, Ирпене и Мариуполе раскрасили забор российского консульства черной краской. Дипломаты сожгли документы и сбежали отсюда перед началом войны. Миллионный город опустел. Почти половина его жителей-уехали" – написала российская пропагандистка.
Под постом бывшей сотрудницы пропагандистского российского телеканала пользователи не очень рады ее приезду и советуют ей уехать.
Ситуация
- Через месяц после вторжения войск России в Украину российская тележурналистка, работавшая редактором международной смены службы городов на Первом канале (РФ) Овсянникова устроила свой протест против "спецоперации".
- В Украине, в адрес которой последние годы лилась ложь в том числе на Первом канале, не поверили в искренность Овсянниковой.
- "Восставшую против войны" журналистку, конечно же, уволили с Первого канала. Ее даже пригласили дать показания в отделение полиции Москвы, но все закончилось благополучно – сегодня Овсянникова работает в Берлинев немецком издании Die Welt.