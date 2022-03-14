"Здесь вам врут": в эфир кремлевского телеканала ворвалась редактор с антивоенным плакатом (видео)

По предварительным данным, девушке, ворвавшейся в студию телеканала, грозит административная ответственность

Девушкой с плакатом оказалась сотрудница Первого канала Марина Овсянникова / Фото: Коллаж: Сегодня

В эфир российского Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом. Она попросила остановить войну.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

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На нем видно: когда известная ведущая новостей-пропагандистка Екатерина Андреева рассказывает, что премьеры России и Беларуси обсуждали западные санкции, за ее спиной появляется девушка с антивоенным плакатом, на котором написано: "Остановите войну. Не верьте в пропаганду, здесь вам врут".

Как стало известно, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором Первого канала. Незадолго до этого она записала обращение, в котором назвала агрессию Путина против Украины преступлением и братоубийственной войной.

Российское госинформагентство ТАСС пишет, что девушке, ворвавшейся в студию, грозит административная ответственность.

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Женщина в Киеве сожгла паспорт РФ

Россиянка в Киеве порвала паспорт РФ из-за стыда за свою страну, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Кудерская Наталья Евгеньевна, живущая в Киеве вторую неделю в бомбоубежище, порвала свой паспорт на видеокамеру со словами: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ".

"Она получит гражданство Украины, как и другие россияне, которым стыдно и больно за то, что делается сейчас в России, ставшей фашистским государством", — пишет Геращенко.

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