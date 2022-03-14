"Здесь вам врут": в эфир кремлевского телеканала ворвалась редактор с антивоенным плакатом (видео)

В эфир российского Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом. Она попросила остановить войну.
Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
На нем видно: когда известная ведущая новостей-пропагандистка Екатерина Андреева рассказывает, что премьеры России и Беларуси обсуждали западные санкции, за ее спиной появляется девушка с антивоенным плакатом, на котором написано: "Остановите войну. Не верьте в пропаганду, здесь вам врут".
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Как стало известно, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором Первого канала. Незадолго до этого она записала обращение, в котором назвала агрессию Путина против Украины преступлением и братоубийственной войной.
Российское госинформагентство ТАСС пишет, что девушке, ворвавшейся в студию, грозит административная ответственность.
Женщина в Киеве сожгла паспорт РФ
Россиянка в Киеве порвала паспорт РФ из-за стыда за свою страну, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Кудерская Наталья Евгеньевна, живущая в Киеве вторую неделю в бомбоубежище, порвала свой паспорт на видеокамеру со словами: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ".
"Она получит гражданство Украины, как и другие россияне, которым стыдно и больно за то, что делается сейчас в России, ставшей фашистским государством", — пишет Геращенко.
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