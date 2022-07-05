Російська пропаганда раптово визнала розгромні втрати загарбників у Лисичанську

Пропагандист Анатолій Дрьомов визнав розгром військ РФ в Лисичанську / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії перестали приховувати величезні втрати своєї армії у війні проти України. Пропагандист Анатолій Дрьомов раптово визнав, що в боях за Лисичанськ було знищено "тисячі" російських солдатів. Він мав на увазі як загиблих, так і поранених.

Про це Дрьомов написав у Telegram.

Реклама

Він заявив, що російські загарбники штурмували Лисичанськ у Луганській області півтора місяці. І ця тимчасова перемога дісталася їм надто дорогою ціною.

"Дуже радий теплим словам у зв'язку з взяттям Лисичанська. Але ця перемога не така, як ви собі це уявляєте. Нам це обійшлося дуже великою ціною. Ми штурмували це місто цілих 6 тижнів. Тисячі двохсотих і трьохсотих. Якщо й надалі так піде, це буде дуже сумно", – зазначив пропагандист.

Окупанти зазнали розгромних втрат у Луганській області

Як заявив радник голови ОП Олексій Арестович, армія Росії у боях за Луганську область втратила вбитими не менше семи тисяч людей. Крім того, загарбники були змушені послабити тиск на інших ділянках фронту, що дає ЗСУ можливість організувати контрнаступ на трьох напрямках.

Арестович пояснив, що окупанти суттєво просунулися після виходу ЗСУ з Лисичанська, проте Луганська область досі не під їхнім повним контролем.

Реклама

"Ні, не вийшли (на кордон Луганської області. – Ред.). Вони як завжди брешуть. Кордон Луганської області проходить трохи на захід від Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам'янки. Вони дуже близько до кордону Луганської області, але там ще залишається сіра зона. Формально Луганська область не їхня", – наголосив радник голови ОПУ.

Раніше ми писали, що після тяжких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з займаних позицій та рубежів.

Нагадаємо, радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що реальні втрати Росії у війні з Україною набагато більші, ніж офіційно визнані цифри навіть Міноборони України.