Подоляк розповів про грандіозні втрати окупантів в Україні

Щодня з ладу вибувають понад півтисячі загарбників

Подоляк розкрив реальну картину з втратами в армії РФ / Колаж "Сьогодні"

Реальні втрати Росії в безглуздій війні з Україною набагато більші, ніж офіційно визнані цифри навіть Міноборони України.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російському незалежному виданню Медуза.

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Що відомо

За словами Подоляка, втрати Росії у цій війні становлять до 115 000 убитими та пораненими.

"Перші півтора місяці у них могло гинути до тисячі людей . Наразі йдуть позиційні втрати, які можна порівняти з нашими, тобто вони в день втрачають по 100–200 осіб загиблими. Поранені та санітарні втрати у них по 600–700 осіб. На мій погляд, сьогодні сукупні втрати ПВК та російської армії разом з санітарними втратами (поранені, вбиті, покалічені) — це близько 80 тисяч", – повідомив Подоляк.

Також представник Банкової зазначив, що російське командування така ситуація влаштовує.

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"Звичайно, вони зараз дуже задоволені. Коли ти втрачаєш тисячу людей на день і коли ти втрачаєш сто людей на день, це трохи різні речі. Вони вважають, що вони вже воюють успішно. Ми ж вважаємо, що втрати сто людей на день – погана тактика для нас. Ми хочемо максимально мінімізувати свої втрати" , – зазначив Подоляк.

Обстановка