Російська армія надто виснажена. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Російські військові втомилися. Їм буде важко захоплювати нові території. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, мінування окупантами Запорізькій АЕС та виснаження російської армії.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів в Україні

Американська газета The Washington Post пише, що війна в Україні привернула увагу до відносно непривабливої сфери міжнародного права. Продовжуються безпрецедентні глобальні зусилля щодо розслідування та судового переслідування учасників воєнних злочинів, місцеві та міжнародні слідчі роз'їжджаються по всій зруйнованій війною країні, щоб зібрати докази російських звірств. Навіть у той час, як бойові дії тривають.

Окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу

Видання The Wall Street Journal пише, що російська армія перетворює найбільшу в Україні атомну станцію на військову базу. Журналісти зазначають, що на АЕС понад 500 російських солдатів розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода якого охолоджує шість реакторів.

Ентоні Блінкен проведе відверту дискусію про війну в Україні з главою МЗС Китаю

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує провести відверту дискусію про війну зі своїм китайським колегою під час майбутнього саміту на Балі. Раніше чиновник адміністрації Байдена закликав Пекін припинити "поширювати російську брехню" про вторгнення Росії в Україну.

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Через вторгнення Росії в Україну вартість "Яндекса" знизилася вчетверо

Газета The New York Times пише, що занепад Яндекса, російської версії Google, є символом економічних і культурних проблем, спричинених вторгненням РФ в Україну. Всього кілька місяців тому "Яндекс" відзначали як рідкісну історію успіху в російському бізнесі, який перетворився з невеликого стартапу на технологічний гігант. У листопаді минулого року він коштував понад 31 мільярд. Після того, як Путін розв'язав війну в Україні, його вартість опустилася нижче за 7 мільярдів доларів.

Російська армія надто виснажена

Німецький журнал Der Spiegel пише, що російським військам знадобилося близько двох місяців, щоб захопити Сєвєродонецьк. Місто далося дуже великою ціною. Виснаження російських частин занадто велике, щоб вони могли досягти великих територіальних здобутків.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін намагатиметься зупинити війну перед своєю повною поразкою.

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