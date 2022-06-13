Президент Енергоатому повідомив тривожні новини про Запорізьку АЕС

Станція працює в іншому частотному режимі

Окупанти укріплюються на АЕС / Фото: Економічна правда, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. Зокрема, там розміщені військові та важка техніка – вантажівки, танки та БМП.

Про це повідомив у інтерв'ю LIGA.net президент "Енергоатому" Петро Котін.

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Що відбувається

"Окупанти не втручаються в роботу АЕС, але вони там укріплюються, риють окопи, використовують станцію як військову базу", – сказав він.

За словами Котіна, країна-агресор не зможе постачати з окупованої електростанції електроенергію в Крим та Росію:

"Говорити можна все що завгодно, але станція працює в іншому частотному режимі і не під’єднана до енергосистеми Росії та Криму".

Раніше Петро Котін повідомляв, що на Запорізькій АЕС перебувають близько 500 окупантів. У них велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі й світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС. Також у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що російські військові ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС – там склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції.