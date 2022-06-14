Росіяни знищують багатоповерхівки та "Азот": що відбувається у Сєвєродонецьку

Гайдай повідомив про ситуацію в Сєвєродонецьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вкрай важку ситуацію у Сєвєродонецьку. Там росіяни нищать до самого фундаменту багатоповерхівки. Також не припиняють атаки по заводу з хімікатами "Азот".

Про це Гайдай написав у Telegram.

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За його словами, штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград", – повідомив голова ОВА.

Водночас, за його словами, щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися.

Крім того, багато пошкоджених багатоповерхівок у старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.

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Про ситуацію в Сєвєродонецьку станом на ранок 14 червня розповів також і мер міста Олександр Стрюк. Він констатував, що зруйновані усі три мости. Але шляхи сполучення з містом існують.

Крім того, Стрюк повідомив, що є певні запаси їжі в бомбосховищах "Азоту". На заводі залишаються 540-560 осіб.

Мер міста також повідомив, що росіяни розбивають об’єднання "Азот" вщент.

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Раніше ми писали, що Росія підтягує додаткові сили до Сєвєродонецька. Противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

Також повідомлялося, що у ISW уточнили, чи вдалося окупантам оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку після підриву всіх мостів.