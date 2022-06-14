Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

У ISW уточнили, чи вдалося окупантам оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку після підриву всіх мостів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 06:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ситуація у місті залишається вкрай складною
В ISW повідомили про ситуацію в Сєвєродонецьку після підрову мосту.
В ISW повідомили про ситуацію в Сєвєродонецьку після підрову мосту. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська провели наступальні операції у Сєвєродонецьку й 13 червня відтіснили українські війська від центру міста, але повністю місто не захопили. Бої у Сєвєродонецьку тривають. ЗСУ продовжують утримувати оборону навколо хімічного заводу "Азот".

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

Офіційний представник Міноборони України Олександр Мотузяник зазначив, що російські війська не повністю очистили Сєвєродонецьк від українського опору через небажання Росії вводити свої (ймовірно нечисленні) піхотні частини та надмірно покладатися на артилерію та штурмову авіацію у наступальних операціях.

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська знищили останній міст з Сєвєродонецька до Лисичанська і зберігають значну артилерійську перевагу над українськими військами.

Заступник ватажка так званої "ДНР" Едуард Басурін звинуватив ЗСУ у руйнуванні моста.

Реклама

"Хоча малоймовірно, що українські сили добровільно зруйнували б міст, поки якісь їхні сили залишалися в Сєвєродонецьку, і це твердження, ймовірно, хибне", – зазначають військові аналітики.

Басурін також заявив, що російські сили повністю оточують українські війська, що залишилися, в Сєвєродонецьку. Гайдай спростував заяви Басуріна про оточення, зазначивши, що українські війська все ще мають обмежені військові канали для евакуації поранених і підкріплень, попри руйнування всіх трьох мостів. Гайдай уточнив, що українська влада не може провести цивільну евакуацію та гуманітарну допомогу, оскільки російські війська пошкодили третій міст.

На кадрах із геолокацією видно, що 12 червня українські сили продовжували утримувати оборону навколо хімічного заводу "Азот". Російські війська також провели безуспішні наступальні операції в районі Метьолкіне, приблизно за 4 км на схід від Сєвєродонецька.

Реклама

Головні висновки ISW за добу

  • Російські сили провели безуспішні наземні штурми, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв'язку в районі Попасної та Бахмута.
  • Російські війська зробили безуспішні наступальні операції на південний схід від Ізюма та на північ від Слов'янська і, ймовірно, створюють умови для штурму Сіверська та північно-західних українських ГЛОК до Лисичанська.
  • Російські сили, ймовірно, ведуть обмежений наступ безпосередньо на північний схід від Харкова, намагаючись витіснити українські сили із зони дії артилерійського вогню в російських тилових районах, і досягли певних успіхів.
  • Російські та українські війська продовжують бої за Давидів Брід на північному заході Херсонської області.
  • Російська окупаційна влада, ймовірно, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську до дня Росії 12 червня.

Раніше ми писали, що Гайдай не виключив наступу й на інших напрямках, а саме на трасу Лисичанськ – Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль

Нагадаємо, українські оператори провели розвідку тилів супротивника на Сєвєродонецькому напрямку, де виявили установки РСЗВ БМ-21 "Град", з яких окупанти били по місту, "Гради" знищили.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 13 червня
1
Особовий склад 32300
Особовий склад
2
Танки 1432
Танки
3
ББМ 3492
ББМ
4
Артилерія 718
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 226
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 585
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2460
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Денис Чаюк - полковник, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Закарпатський легіон”. За особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога отримав звання Герой України з врученням “Золотої Зірки”.
Історії героїв
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

22217.19

Binance Coin (BNB)

221.66

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

44.72

Theta (THETA)

1.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,93 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.56

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти