Россияне уничтожают многоэтажки и "Азот": что происходит в Северодонецке

Гайдай сообщил о ситуации в Северодонецке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о крайне тяжелой ситуации в Северодонецке. Там россияне уничтожают до самого фундамента многоэтажки. Также не прекращают атаки по заводу с химикатами "Азот".

Об этом Гайдай написал в Telegram.

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По его словам, штурм города продолжается уже несколько суток подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград", – сообщил председатель ОВА.

В то же время, по его словам, каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться.

Кроме того, много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них русская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту.

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О ситуации в Северодонецке на утро 14 июня рассказал также и мэр города Александр Стрюк. Он констатировал, что разрушены все три моста. Но пути сообщения с городом существуют.

Кроме того, Стрюк сообщил, что есть определенные запасы пищи в бомбоубежищах "Азота". На заводе остаются 540-560 человек.

Мэр города также сообщил, что россияне разбивают объединение "Азот" вдребезги.

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Раньше мы писали, что Россия подтягивает дополнительные силы в Северодонецк. Противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.

Также сообщалось, что в ISW уточнили, удалось ли оккупантам окружить ВСУ в Северодонецке после подрыва всех мостов.