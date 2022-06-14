В ISW уточнили, удалось ли оккупантам окружить ВСУ в Северодонецке после подрыва всех мостов

Ситуация в городе остается крайне сложной

В ISW сообщили о ситуации в Северодонецке после взрыва моста. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска провели наступательные операции в Северодонецке и 13 июня оттеснили украинские войска от центра города, но полностью город не захватили. Бои в Северодонецке продолжаются. ВСУ продолжают удерживать оборону вокруг химического завода "Азот".

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник отметил, что российские войска не полностью очистили Северодонецк от украинского сопротивления из-за нежелания России вводить свои (вероятно малочисленные) пехотные части и чрезмерно полагаться на артиллерию и штурмовую авиацию в наступательных операциях.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска уничтожили последний оставшийся мост из Северодонецка в Лисичанск и сохраняют значительное артиллерийское преимущество над украинскими войсками.

Заместитель главаря так называемой "ДНР" Эдуард Басурин обвинил ВСУ в разрушении моста.

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"Хотя маловероятно, что украинские силы добровольно разрушили бы мост, пока какие-либо их силы оставались в Северодонецке, и это утверждение, вероятно, ложно", – отмечают военные аналитики.

Басурин также заявил что российские силы полностью окружают оставшиеся украинские войска в Северодонецке. Гайдай опроверг заявления Басурина об окружении, отметив, что у украинских войск все еще есть ограниченные военные каналы для эвакуации раненых и подкреплений, несмотря на разрушение всех трех мостов. Гайдай уточнил, что украинские власти не могут провести гражданскую эвакуацию и гуманитарную помощь, поскольку российские войска повредили третий мост.

На кадрах с геолокацией видно, что 12 июня украинские силы продолжали удерживать оборону вокруг химического завода "Азот". Российские войска также провели безуспешные наступательные операции в районе Метолкино, примерно в 4 км к востоку от Северодонецка.

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Главные выводы ISW за сутки

Российские силы провели безуспешные наземные штурмы, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в районе Попасной и Бахмута.

Российские войска предприняли безуспешные наступательные операции к юго-востоку от Изюма и к северу от Славянска и, вероятно, создают условия для штурма Сиверска и северо-западных украинских ГЛОК до Лисичанска.

Российские силы, вероятно, ведут ограниченное наступление непосредственно к северо-востоку от Харькова, вероятно, пытаясь вытеснить украинские силы из зоны действия артиллерийского огня в российских тыловых районах, и добились определенных успехов.

Российские и украинские войска продолжают бои за Давыдов Брод на северо-западе Херсонской области.

Российские оккупационные власти, вероятно, устроили теракты в Мелитополе и Бердянске ко Дню России 12 июня.

Ранее мы писали, что Гайдай не исключил наступления и на других направлениях, а именно на трассу Лисичанск – Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль.

Напомним, украинские операторы провели разведку тылов противника на Северодонецком направлении, где обнаружили установки РСЗО БМ-21 "Град", из которых оккупанты били по городу. "Грады" уничтожили.