Росіяни вбили 37 людей за 7 км: WSJ показав відео з "дороги смерті" між Мотижиним і Ясногородкою

Людей убивали у власних машинах / Колаж "Сьогодні"

Тіла 37 людей знайшли між селами Мотижин та Ясногородка у Київській області. Цих мирних жителів розстріляли в автомобілях російські військові протягом березня, коли вони були на території регіону. На дорогах знаходили понівечені цивільні автомобілі, які були з білими пов'язками на дзеркалах та написом величезними літерами "Діти". Також в області лежали тіла людей із вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Обозреватель.

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Дві дороги, що ведуть від Мотижина (Макарівський район) на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох цивільних. Люди намагалися виїхати з регіону, проте їх убили російські військові.

Росіяни обстрілювали дорогу із мінометів. Один такий інцидент потрапив на відеореєстратор 3 березня.

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"Десятки мирних українців були вбиті російськими військовими на одній ділянці дороги за межами Києва протягом березня. Аналіз відео, фотографій та повідомлень у соціальних мережах показує, як російські сили розташувалися вздовж шляху, щоб стріляти і викрадати мирних жителів, які тікають", – йдеться у підписі до ролика.

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус

Російські військові обстріляли автобус із людьми на під'їзді до Рубіжному. Ніхто не постраждав, окрім транспорту.

У містах Попасна та Рубіжне городяни хотіли виїхати, проте росіяни не відпускають та систематично обстрілюють українські евакуаційні автобуси.

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"Сьогодні на під'їзді до Рубіжного орки відкрили вогонь автобусом, ніхто не постраждав, окрім транспорту. В нас мінус один автобус", – йдеться у повідомленні.

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