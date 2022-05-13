Россияне убили 37 человек за 7 км: WSJ показал видео с "дороги смерти" между Мотыжиным и Ясногородкой

Людей убивали в собственных машинах / Коллаж "Сегодня"

Тела 37 человек нашли между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области. Этих мирных жителей расстреляли в автомобилях российские военные в течение марта, когда были на территории региона. На дорогах находили искореженные гражданские автомобили, которые были с белыми повязками на зеркалах и надписью огромными буквами "Дети". Также в области лежали тела людей с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Оbozrevatel.

Реклама

Две дороги, которые ведут от Мотыжина (Макаровский район) на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских. Люди пытались уехать из региона, однако их убили российские военные.

Россияне обстреливали дорогу из минометов. Один такой инцидент попал на видеорегистратор 3 марта.

Реклама

"Десятки мирных украинцев были убиты российскими военными на одном участке дороги за пределами Киева в течение марта. Анализ видео, фотографий и сообщений в социальных сетях показывает, как российские силы расположились вдоль пути, чтобы стрелять и похищать убегающих мирных жителей", – говорится в подписи к ролику.

Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус

Российские военные обстреляли автобус с людьми на подъезде к Рубежному. Никто не пострадал, кроме транспорта.

В городах Попасная и Рубежное горожане хотели выехать, однако россияне не отпускают и систематически обстреливают украинские эвакуационные автобусы.

Реклама

"Сегодня на подъезде к Рубежному орки открыли огонь по автобусу, никто не пострадал, кроме транспорта. У нас минус один автобус", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали: