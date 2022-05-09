Росіяни бомблять свої позиції – що задумали окупанти

Окупанти змінили тактику, немає контактних боїв / Колаж "Сьогодні"

Те, що відбувається на фронті, та поведінка російських військових вдома свідчать, що Росія змінила тактику ведення війни і водночас вирішила оголити свої кордони.

Про це розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун ведучому Микиті Міхальову в ефірі загальнонаціонального марафону на каналі "Україна 24".

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Зміна тактики

На думку експерта, росіяни намагаються далекобійною артилерією зачищати території та убезпечити себе і свою броньовану техніку від наступу ЗСУ.

"Є інформація, що росіяни скидають бомби з літаків на свої позиції. Окупанти змінили тактику: немає контактних боїв, більше боїв артилерії. Ворог справді намагається дистанціюватися від наших підрозділів, бо вони не мають підрозділів, які могли б звільняти ту чи іншу частину", – розповів генерал Ягун.

Наші війська також змінили тактику ведення боїв.

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"Ми намагаємося уникати артилерійських нападів, маневрувати малими групами та обходити ті чи інші підрозділи, заходити з тилу. Те, що ЗСУ намагаються зберегти свій особовий склад, створює противнику незручні ситуації та допомагає звільняти населені пункти, зокрема на Харківщині. У нас основна розвідка, яка визначає ті чи інші логістичні ланцюжки, склади озброєння, штаби та центри прийняття рішень. Їх знищують сили артилерії чи безпілотники, а коли особовий склад агресора залишається без боєприпасів, пального та командування, він дезорганізований і змушений відступати", – розповідає генерал-майор СБУ.

Ворог спантеличений

За словами Ягуна, росіяни не розуміють, чому ми не наступаємо та не витрачаємо свої боєприпаси.

"Ми якщо стріляємо, то досить помірковано і лише в ті цілі, які нам дійсно потрібні. Зате окупант накриває міста і знищує їх вщент. Ось вони так взяли Попасну, 90% будинків зруйновано, і що вони з нею тепер робитимуть? Кількість ракет плюс-мінус відома, вони реально використали 70% своїх ракет. Захищати інші рубежі своєї країни Росії немає ким, а поповнити запаси – нічим. Тому складається враження, що вони живуть останній день і що Україна – це все, що вони прагнуть завоювати чи знищити. Що вони робитимуть далі – незрозуміло. На ЧФ Росії залишився боєзапас, якого вистачить для одного залпу. Далі потрібно підтягувати логістику, яка нині знищена", – резюмував експерт.

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Обстановка