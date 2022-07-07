Росія взяла "оперативну паузу" в Україні – ISW

6 липня окупанти провели безуспішні наземні атаки в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти значною мірою ініціювали оперативну паузу в Україні. Міністерство оборони Росії щодня з початку війни заявляло про територіальні "придбання", але перестало це робити з моменту завершення оточення Лисичанська.

Про це заявив Американський інститут дослідження війни (ISW).

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Як повідомляється, 6 липня російські війська все ж таки провели обмежені та безуспішні наземні атаки в усіх напрямках.

"Такі спроби узгоджуються з російською оперативною паузою, яка не має на увазі і не вимагає повного припинення активних бойових дій. У даному випадку це означає, що російські війська, найімовірніше, обмежаться невеликими наступальними діями, оскільки вони намагатимуться створити умови для більш масштабних наступальних операцій та відновити бойову міць, необхідну для здійснення цих масштабніших починань", – йдеться в повідомленні.

Водночас Кремль продовжував ставити умови для "криптомобілізації" російської економіки в очікуванні затяжних операцій в Україні. Так, Державна дума прийняла в третьому та остаточному читанні закон, який дозволить російському уряду контролювати та регулювати трудові відносини на російських підприємствах (як державних, так і приватних).

"Цей закон дозволить державним чиновникам відкликати працівників з особистих відпусток, переносити відгули без згоди працівника та вимагати, щоб працівники працювали у вихідні, святкові дні та в нічний час. Ці заходи дозволяють Кремлю отримати набагато пряміший контроль над більшістю аспектів російської економіки, включаючи призупинення прав та заходів захисту, які зазвичай мають деякі працівники", – заявили в ISW.

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