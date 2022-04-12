Росія воює проти України контрабандною зброєю з Іраку – ЗМІ

З Іраку до Росії доставили ракетні установки Astros II / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія використовує у війні з Україною контрабандні озброєння та техніку з Іраку. РПГ, протитанкові ракети та реактивні системи залпового вогню РФ отримує за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іракські угруповання та джерела у регіональній розвідці.

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За словами джерел, Тегеран подарував Москві ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300. Іран повернув РФ російський комплекс С-300.

Видання пише, що США після повалення Саддама Хусейна у 2003 році навчали та постачали різні підрозділи іракської армії для захисту від повстанців. Після двох десятиліть війни Ірак наповнений зброєю. Більшість озброєнь легально перейшла до рук шиїтських ополченців, що підтримують Іран, які виступають проти США, але з 2016 року офіційно включені до складу армії Іраку для боротьби з "Ісламською державою".

Як повідомляється, РПГ та протитанкові ракети, якими володіло шиїтське угруповання "Хашд аш-Шаабі", 26 березня доставили з Іраку до Ірану через прикордонний перехід Саламджа.

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1 квітня "Хашд аль-Шаабі" також розібрала та відправила з Іраку до Ірану частинами дві ракетні установки Astros II бразильської розробки.

За даними джерел The Guardian, зброю отримали іранські військові і доставили до Росії Каспійським морем в Астрахань.

"Нам однаково, куди піде важке озброєння. Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими", – сказало одне із джерел у "Хашд аш-Шаабі".

Україна отримає від НАТО стільки зброї, скільки буде потрібно – Столтенберг

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