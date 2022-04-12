Россия воюет против Украины контрабандным оружием из Ирака – СМИ

Из Ирака в Россию доставили ракетные установки Astros II / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия использует в войне с Украиной контрабандные вооружения и технику из Ирака. РПГ, противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня РФ получает с помощью иранских сетей контрабанды оружия.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иракские группировки и источники в региональной разведке.
По словам источников, Тегеран подарил Москве ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также вернул РФ российский комплекс С-300.
Издание пишет, что США после свержения Саддама Хусейна в 2003 году обучали и снабжали различные подразделения иракской армии для защиты от повстанцев. После двух десятилетий войны Ирак наводнен оружием. Большая часть вооружений легально перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев, которые выступают против США, но с 2016 года официально включены в состав армии Ирака для борьбы с "Исламским государством".
Как сообщается, РПГ и противотанковые ракеты, которыми владела шиитская группировка "Хашд аш-Шааби", 26 марта доставили из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа.
1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила из Ирака в Иран по частям две ракетные установки Astros II бразильской разработки.
По данным источников The Guardian, оружие получили иранские военные и доставили в Россию по Каспийскому морю в Астрахань.
"Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", – сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".
Украина получит от НАТО столько оружия, сколько будет необходимо – Столтенберг
Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Столтенберг.