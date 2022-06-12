Росія посилила свій флот у Чорному морі

РФ завдає ракетних ударів з кораблів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорному морі біля українських берегів російські окупанти збільшили свій флот на 2 великі десантні кораблі. Таким чином, зберігається загроза нових ракетних ударів по території України.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на 2 великі десантні кораблі", – кажуть у відомстві.

Так, зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 "БДК".

Українські військові знищили 13 загарбників та ворожу техніку

На південних рубежах захисту українські військові знищили 13 загарбників, ворожу техніку та 3 польові склади боєприпасів росіян. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"З метою стримування наших військ противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу. Водночас укотре вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогняний та психологічний тиск на цивільне населення", – йдеться у повідомленні.

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Упродовж доби наші Повітряні сили завдали три авіаційні удари по складах боєприпасів та накопиченню ворожої техніки.

Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами ЗСУ у результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 загарбників. Також зменшено кількість озброєння ворога на 1 танк, 5 автомобілів та 3 польові склади боєприпасів у Херсонській області.

Нагадаємо, в анексованому Росією Севастополі на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ стоять на ремонті три великі десантні кораблі проєкту 775. Один з них — "Азов", назви двох інших невідомі. Загалом ЧФ РФ має чотири такі кораблі.