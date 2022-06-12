Россия усилила свой флот в Черном море

РФ наносит ракетные удары из кораблей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черном море возле украинских берегов российские оккупанты увеличили свой флот на 2 больших десантных корабля. Таким образом, сохраняется угроза новых ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля", – говорят в ведомстве.

Сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 "БДК".

Украинские военные уничтожили 13 захватчиков и вражескую технику

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 13 захватчиков, вражескую технику и 3 полевых склада боеприпасов россиян. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"С целью сдерживания наших войск противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу. Вместе с тем в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население", – говорится в сообщении.

В течение суток наши Воздушные силы нанесли три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

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Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач отминусовано из списков личного состава 13 захватчиков. Также уменьшено количество вооружения врага на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов в Херсонской области.

Напомним, в аннексированном Россией Севастополе на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота РФ стоят на ремонте три крупных десантных корабля проекта 775. Один из них — "Азов", названия двух других неизвестны. Всего у ЧФ РФ четыре таких корабля.