Українські військові знищили 13 загарбників та ворожу техніку – "Південь"

На південних рубежах захисту українські військові знищили 13 загарбників, ворожу техніку та 3 польові склади боєприпасів росіян.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Деталі
"З метою стримування наших військ противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу. Водночас, вкотре вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмісті Миколаєва, продовжуючи вогняний та психологічний тиск на громадянське населення", – йдеться у повідомленні.
Протягом доби авіацією наших Повітряних сил було завдано трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів та накопиченню ворожої техніки.
Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами ЗСУ у результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 загарбників. Також зменшено кількість озброєння ворога на 1 танк, 5 автомобілів та 3 польові склади боєприпасів у Херсонській області.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив , що Українські військові поступово звільняють населені пункти Херсонської області, де Росія запланувала провести видимість фейкового референдуму щодо приєднання нашого краю до себе.
Обстановка
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович днем раніше, 10 червня, розповів, що артилерія України починає демонструвати чудові результати зі скорочення живої сили противника на півдні нашої країни. В результаті на Херсонщині було вбито генерала ФСБ , який готував цей референдум
- Сьогодні Арестович порадував, що на всій ділянці фронту на Харківському напрямку йдуть бої та противник змушений кинути оперативні резерви, щоб утримати наших захисників.
- Згідно з свіжим зведенням Генерального штабу ЗСУ за 11 червня , на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Він продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Уди, Прудянки, Циркуни та Верхній Салтів. Наніс авіаудари в районах Тернової та Рубіжного.