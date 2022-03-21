Росія вдарила ракетами по військовому полігону на Рівненщині

Окупанти обстріляли полігон на Рівненщині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 21 березня завдали ракетного удару по військовому полігону на Рівненщині. Усього за цю ніч у регіоні були три повітряні тривоги.

Про це повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль.

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"Сьогодні на Рівненщині тричі звучала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано двох ракетних ударів", – сказав він.

Коваль уточнив, що зараз на місці працює спеціальна комісія, деталей про жертв та пошкодження поки що немає.

Удари по Рівненській області

25 лютого у місті Рівному пролунав потужний вибух. У поліції уточнили, що влучили у злітну смугу комунального аеропорту. Міський голова Олександр Третяк повідомив, що сильних пошкоджень та поранених немає.

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15 березня о 5:20 пролунали вибухи поблизу Рівного у напрямку Києва. Ворог атакував телевежу у селі Антополь Рівненського району – в неї влучили дві ракети дальньої дії. Унаслідок авіудару було зруйновано приміщення та вежу. Під завалами опинилися люди.

Внаслідок цього загинули 19 людей, ще 9 постраждали.