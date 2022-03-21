Россия ударила ракетами по военному полигону в Ровенской области

Оккупанты обстреляли полигон в Ровенской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 21 марта нанесли ракетный удар по военному полигону в Ровенской области. Всего за эту ночь в регионе были три воздушных тревоги.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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"Сегодня в Ровенской области три раза звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара", - сказал он.

Коваль уточнил, что сейчас на месте работает специальная комиссия, деталей о жертвах и повреждениях пока нет.

Удары по Ровенской области

25 февраля в городе Ровно прогремел мощный взрыв. В полиции уточнили, что попали в взлетную полосу коммунального аэропорта. Городской голова Александр Третяк сообщил, что сильных повреждений и раненых нет.

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15 марта 5:20 прозвучали взрывы вблизи Ровно в направлении Киева. Враг атаковал телебашню в селе Антополь Ровенского района – в нее попали две ракеты дальнего действия. В результате авиудара были разрушены помещения и вышка. Под завалами оказались люди.

В результате погибли 19 человек, еще 9 пострадали.