Росія розгорнула "Іскандери" ще на одному напрямку: де є загроза

Мотузяник повідомив про високу загрозу ракетних обстрілів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зберігається загроза завдання ракетних ударів із території окупованого Криму. Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер-М" поблизу адмінкордону з Херсонською областю.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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Він уточнив, що ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М" розгорнули в районі населеного пункту Мілководне, розташованого за 8 км до адміністративного кордону з Херсонською областю.

Крім того, Мотузяник нагадав, що ворожі кораблі блокують судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря 4 ворожих ракетних корабля та підводний човен з приблизним сумарним залпом до 36 ракет.

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Загроза ракетних ударів із Чорного моря

Оперативне командування "Південь" 6 червня повідомило, що два російські ракетні кораблі і підводний човен знаходяться в Чорному морі.

"У готовності до атак – 2 ракетні кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр"" , – йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

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Також ми повідомляли, що у Білорусі після довгої перерви стягнули "Іскандери" до кордону з Україною.

Крім того, президент РФ Володимир Путін днями відкрито погрожував Україні новими ударами. За його словами, якщо наша країна чинитиме опір, то Росія застосовуватиме свої засоби поразки, яких у них, за словами Путіна, "достатньо".