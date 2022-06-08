Росія розгорнула "Іскандери" ще на одному напрямку: де є загроза

Мотузяник повідомив про високу загрозу ракетних обстрілів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Зберігається загроза завдання ракетних ударів із території окупованого Криму. Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер-М" поблизу адмінкордону з Херсонською областю.
Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.
Він уточнив, що ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М" розгорнули в районі населеного пункту Мілководне, розташованого за 8 км до адміністративного кордону з Херсонською областю.
Крім того, Мотузяник нагадав, що ворожі кораблі блокують судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря 4 ворожих ракетних корабля та підводний човен з приблизним сумарним залпом до 36 ракет.
Загроза ракетних ударів із Чорного моря
Оперативне командування "Південь" 6 червня повідомило, що два російські ракетні кораблі і підводний човен знаходяться в Чорному морі.
"У готовності до атак – 2 ракетні кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр"" , – йдеться у повідомленні.
За даними українських військових, корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.
Також ми повідомляли, що у Білорусі після довгої перерви стягнули "Іскандери" до кордону з Україною.
Крім того, президент РФ Володимир Путін днями відкрито погрожував Україні новими ударами. За його словами, якщо наша країна чинитиме опір, то Росія застосовуватиме свої засоби поразки, яких у них, за словами Путіна, "достатньо".