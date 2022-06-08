Россия развернула "Искандеры" еще на одном направлении: где есть угроза

Мотузянык сообщил о высокой угрозе ракетных обстрелов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории оккупированного Крыма. Россия развернула ракетные комплексы "Искандер-М" вблизи админграницы с Херсонской областью.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.

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Он уточнил, что ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М" развернули в районе населенного пункта Мелководное, расположенного в 8 км до административной границы с Херсонской областью.

Кроме того, Мотузяник напомнил, что вражеские корабли продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка с приблизительным суммарным залпом до 36 ракет.

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Угроза ракетных ударов с Черного моря

Оперативное командование "Юг" 6 июня сообщило, что два российских ракетных корабля и подлодка находятся в Черном море.

"В готовности к атакам – 2 ракетных корабля и подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря.

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Также мы сообщали, что в Беларуси после долгого перерыва стянули "Искандеры" к границе с Украиной.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин на днях открыто угрожал Украине новыми ударами. По его словам, если наша страна будет сопротивляться, то Россия будет применять свои средства поражения, которых у них, по словам Путина, "достаточно".