ВСУ узнали, сколько крылатых ракет России могут атаковать Украину из Черного моря

Оккупанты держат в Черном море два ракетных корабля и подлодку

Россия держит в Черном море не менее 20 крылатых ракет "Калибр". / Фото: Коллаж: Сегодня

Две российские ракетные корабли и подлодка находятся в Черном море. Они снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр" и готовы в любой момент атаковать Украину.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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По данным украинских военных, корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря.

"В готовности к атакам – 2 ракетных корабля и подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр"", – говорится в сообщении.

По Киеву ударили ракетами

Около 6 утра 5 июня на левом берегу Киева прогремело несколько взрывов. Местные жители услышали шесть громких взрывов и увидели столб густого черного дыма. Предыдущий ракетный удар по столице был 28 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. Одного пострадавшего госпитализировали.

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Глава "Укрзализныци" Камышин рассказал, что сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, вооруженные силы РФ запустили 5 крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одна ракета была уничтожена силами ПВО.

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