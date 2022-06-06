ЗСУ дізналися, скільки крилатих ракет Росії можуть атакувати Україну з Чорного моря

Окупанти тримають в Чорному морі два ракетних кораблі та підводний човен

Росія тримає в Чорному морі щонайменше 20 крилатих ракет "Калібр". / Фото: Колаж: Сьогодні

Два російські ракетні кораблі та підводний човен перебувають у Чорному морі. Вони споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр" та готові у будь-який момент атакувати Україну.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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За даними українських військових, корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

"В готовності до атак – 2 ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр"", – йдеться в повідомленні.

По Києву вдарили ракетами

Близько 6-ї ранку 5 червня на лівому березі Києва прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі почули шість гучних вибухів та побачили стовп густого чорного диму. Попередній ракетний удар по столиці був 28 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах. Одного постраждалого госпіталізували.

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Глава "Укрзалізниці" Камишін розповів, що сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі Києва.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, збройні сили РФ запустили 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена силами ППО.

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