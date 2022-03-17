Росія проводить приховану мобілізацію – нардеп

Російські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Російській Федерації проводять приховану мобілізацію. Зокрема, вербують найманців до приватних військових структур для участі у війні з Україною.

Про це розповів в ефірі телемарафону народний депутат із Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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"Відкрита чи загальна мобілізація не відбувається, відбувається прихована мобілізація. Хоча рівень зарплат, який їм (найманцям) обіцяють, не задовольняє тих, хто готовий би воювати виключно за гроші, тим більше розуміючи всю картину. А ці найманці чудово розуміють, що на них чекає, бо вони розуміють, скільки реальних втрат. І вони дуже неохоче йдуть на війну з Україною", – сказав він.

Крім того, Веніславський вважає, що найближчими днями або тижнями відбудеться "переломний момент" – росіяни усвідомлюють реальну кількість втрат армії РФ.

"І це може мати ефект разом із санкціями, що щодня посилюються, разом з міжнародними судовими рішеннями", – додав нардеп.

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Ситуація в Україні 17 березня