Росія перетворила Маріуполь на гетто, де неможливо вижити

Маріуполь весь розбитий і вимирає / Колаж "Сьогодні"

Росія перетворила Маріуполь у гетто , де без необхідної медичної допомоги та ліків помирають українці.

Страшні факти, що відбуваються в захопленому армією міжнародного злочинця Володимира Путіна місті розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі програми Freedom на каналі "Україна 24" .

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Що відомо

"Вчора, щоб ви розуміли з прикладів, які розповідає лікар, який там залишився, щоб просто відрізати людям кінцівки, які вражені цією хворобою – кризовим цукровим діабетом та немає нормального інсуліну. Тобто те, що вони дають – це не можна назвати медикаментами. Відповідно, молодий хлопець 120 кілограм вагою, зростом 2.20 – це спортсмен міста Маріуполя – йому вчора відрізали дві ноги. Ось сьогодні місто Маріуполь вони просто, створивши це гетто, повернули його в середньовіччя якесь, де головне завдання – добути їжу, добути воду і ось у цих умовах вижити", – зазначив Бойченко.

Що відбувається