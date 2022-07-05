Россия превратила Мариуполь в гетто, где невозможно выжить

Мариуполь весь разбит и вымирает / Коллаж "Сегодня"

Россия превратила Мариуполь в гетто, где без необходимой медицинской помощи и лекарств умирают украинцы.

Страшные факты происходящего в захваченном армией международного преступника Владимира Путина городе рассказал городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире програмы Freedom на канале "Украина 24".

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Что известно

"Вчера, чтобы вы понимали из примеров, которые рассказывает врач, который там остался, чтобы просто отрезать людям конечности, которые поражены этой болезнью – кризисным сахарным диабетом и нет нормального инсулина. То есть, то, что они дают – это нельзя назвать медикаментами. Соответственно, молодой парень 120 килограмм весом, ростом 2.20 – это спортсмен города Мариуполя – ему вчера отрезали две ноги. Вот сегодня город Мариуполь они просто, создав это гетто вернули его в средневековье какое-то, где главная задача – добыть еду, добыть воду и вот в этих условиях выжить", – отметил Бойченко.

Что происходит