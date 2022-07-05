Россия превратила Мариуполь в гетто, где невозможно выжить

Мариуполь весь разбит и вымирает / Коллаж "Сегодня"
Россия превратила Мариуполь в гетто, где без необходимой медицинской помощи и лекарств умирают украинцы.
Страшные факты происходящего в захваченном армией международного преступника Владимира Путина городе рассказал городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире програмы Freedom на канале "Украина 24".
Что известно
"Вчера, чтобы вы понимали из примеров, которые рассказывает врач, который там остался, чтобы просто отрезать людям конечности, которые поражены этой болезнью – кризисным сахарным диабетом и нет нормального инсулина. То есть, то, что они дают – это нельзя назвать медикаментами. Соответственно, молодой парень 120 килограмм весом, ростом 2.20 – это спортсмен города Мариуполя – ему вчера отрезали две ноги. Вот сегодня город Мариуполь они просто, создав это гетто вернули его в средневековье какое-то, где главная задача – добыть еду, добыть воду и вот в этих условиях выжить", – отметил Бойченко.
Что происходит
- Российские оккупанты продолжают грабить захваченный Мариуполь, они вывезли даже современную детскую площадку,стоявшую в центре города.
- Местные жители, которых россияне привлекли к разборке завалов, подорвались на гранате. У подростка многочисленные осколочные ранения, у мужчины ранения легких, живота. Оба в реанимации в тяжелом состоянии.
- в Мариуполе катастрофическая нехватка воды – местные жители собирают воду из луж. В то же время орки врут, что проблему "придумала украинская пропаганда".