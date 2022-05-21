Росія обстріляла селище на Херсонщині, є жертви

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонському районі окупанти обстріляли селище міського типу Білозерка. Внаслідок атаки є постраждалі. Подробиці дізнавався журналіст "Сегодня".

На момент початку атаки люди перебували на вулиці. Завдали удару в центр Білозерки. Внаслідок удару загинули дві жінки — 70-річна пенсіонерка та 32-річна вчителька місцевої школи, яка зазнала міно-вибухової травми.

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Крім того, чотири особи отримали поранення. Серед них 13-річна дівчинка та її 51-річний тато, які були на вулиці. Крім того, на городі посікло снарядом 66-річну та 70-річну жінку.



Фото: "Сьогодні"

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Фото: "Сьогодні"

Зібрані уламки ракети.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ Фото:"Сьогодні"

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