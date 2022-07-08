Росія розпочала вечірній обстріл Харкова, оголошено повітряну тривогу (фото)

Щодня Харків зазнає обстрілів / Колаж "Сьогодні"

З багатостраждального Харкова та Харківської області знову надійшли повідомлення про вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Тривожні новини передає телеграм-канал "Україна 24".

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Місцеві телеграм-канали повідомляють, що було щонайменше два вибухи. В області видно клуби диму.

Також повідомляють, що на Харківщині почалися пожежі. На місце прильотів виїхали рятувальники із ДСНС України.

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Повідомляється, що ударів було завдано по різних районах Харківської області, що може ускладнювати роботу українських систем ППО.

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У місцевих телеграм-каналах пишуть, що чути було близько 7-9 прильотів у Харківській області. Є побоювання, що постраждали люди. До місця пожеж виїхали ДСНС. Також було чути роботу нашіх ППО, за неофіційною інформацією, ППО збила кілька ракет.