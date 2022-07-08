Россия начала вечерний обстрел Харькова, объявлена воздушная тревога (фото)

Из многострадального Харькова и Харьковской области опять поступили сообщения о взрывах. В городе объявлена воздушная тревога.

Тревожные новости передает телеграм-канал "Украина 24".

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Местные телеграм-каналы сообщают, что было минимум два взрыва. В области видны клубы дыма.

Также сообщают, что в Харьковской области начались пожары. На место прилетов выехали спасатели из ГСЧС Украины.

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Сообщается, что удары были нанесены по разным районам Харьковской области, что может усложнить работу украинских систем ПВО.