РФ спробує взяти під контроль важливу трасу на Донбасі – розвідка Британії

Розвідка Британії назвала плани окупантів найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою метою для Росії, яка намагається просунутися в Донецькій області.

Про це йдеться у щоденному огляді англійської розвідки.

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"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з Ізюму та Лисичанська. Окупаційні війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних поступів у районі Попасної", – йдеться у зведенні.

За інформацією розвідки, бої з району Ізюму продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40.

"Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою метою для Росії, яка намагається просунутися на Донеччині", – наголошується в повідомленні.

Інші прогнози розвідки Британії

Окупанти зосереджують техніку та особовий склад на лінії фронту у напрямку Сіверська, який розташований за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту.

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Також повідомлялося, що Росія має намір підтримати повномасштабну війну проти України економічними заходами без формального оголошення загальної мобілізації.

Раніше британська розвідка заявила, що російські військові обстрілюють Україну ракетами з малою точністю, що збільшує ризик побічної шкоди. Причина може бути у скороченні запасів більш точної зброї.

У Великій Британії вважають, що після відступу окупантів від острова Зміїний Росія помилково заявила, що "м'яч тепер на боці України" щодо покращення експорту зерна.