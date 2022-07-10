РФ попытается взять под контроль важную трассу на Донбассе – разведка Британии

Разведка Британии назвала планы оккупантов на ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Контроль над трассой E40, соединяющую Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

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"Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из Изюма и Лисичанска. Оккупационные войска, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной", – говорится в сводке.

По информации разведки, бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.

"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, пытающейся продвинуться в Донецкой области", – отмечается в сообщении.

Другие прогнозы разведки Британии

Оккупанты сосредотачивают технику и личный состав на линии фронта в направлении Северска, который расположен в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.

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Также сообщалось, что Россия намерена поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами без формального объявления всеобщей мобилизации.

Ранее британская разведка заявила, что российские военные обстреливают Украину ракетами с малой точностью, что увеличивает риски побочного ущерба. Причина может быть в сокращении запасов более точного оружия.

В Великобритании считают, что после отступления оккупантов от острова Змеиный Россия ошибочно заявила, что "мяч теперь на стороне Украины" в отношении улучшения экспорта зерна.