РФ планує запустити у західних ЗМІ фейки для зриву постачання зброї Україні – Кулеба

Кулеба розповів про план РФ / Колаж "Сьогодні"

Росія планує кампанію з дезінформаціїсвітових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба.

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РФ хоче зірвати постачання зброї, адже там знають, що вона потрібна Україні.

"Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це", – йдеться у повідомленні.

Зброя для України