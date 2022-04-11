РФ планирует запустить в западных СМИ фейки для срыва поставок оружия Украине – Кулеба

Кулеба рассказал о плане РФ / Коллаж "Сегодня"
Россия планирует кампанию по дезинформациимировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба.
РФ хочет сорвать поставки оружия, ведь там знают, что оно необходимо для Украины.
"Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это", – говорится в сообщении.
Оружие для Украины
- Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
- Правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.