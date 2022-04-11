РФ планирует запустить в западных СМИ фейки для срыва поставок оружия Украине – Кулеба

Кулеба рассказал о плане РФ / Коллаж "Сегодня"

Россия планирует кампанию по дезинформациимировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба.

Реклама

РФ хочет сорвать поставки оружия, ведь там знают, что оно необходимо для Украины.

"Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это", – говорится в сообщении.

Оружие для Украины