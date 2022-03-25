РФ перекидає війська з Грузії в Україну в якості підкріплення

Окупанти знову стягують війська/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Пентагоні заявили, що Росія перекидає військ з Грузії в Україну в якості підкріплення. Точну кількість представник оборонного відомства не назвав.
Про це повідомляє CNN.
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Високопоставлений представник Пентагону повідомив, що Росія почала перекидання військ з Грузії в Україну в якості підкріплення.
"США бачили переміщення деякої кількості військ з Грузії", — сказав журналістам представник оборонного відомства.
Російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну у 2008 році.
Росіяни готують хімічну атаку
Центр протидії дезінформації заявив, що все більше з'являється підтверджень того, що Російська Федерація хоче застосувати отруйні речовини проти України.
"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", – вказав Центр.
Також зазначаються такі дані розвідки:
- 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);
- 20 березня командний склад Збройних сил Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).
Крім цього, в Центрі заявили, що пропаганда РФ поширює наративи про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.
"Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Та сподіваємося, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів", – йдеться в повідомленні.