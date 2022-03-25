РФ перекидає війська з Грузії в Україну в якості підкріплення

Окупанти знову стягують війська/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Пентагоні заявили, що Росія перекидає військ з Грузії в Україну в якості підкріплення. Точну кількість представник оборонного відомства не назвав.

Про це повідомляє CNN.

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Високопоставлений представник Пентагону повідомив, що Росія почала перекидання військ з Грузії в Україну в якості підкріплення.

"США бачили переміщення деякої кількості військ з Грузії", — сказав журналістам представник оборонного відомства.

Російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну у 2008 році.

Росіяни готують хімічну атаку

Центр протидії дезінформації заявив, що все більше з'являється підтверджень того, що Російська Федерація хоче застосувати отруйні речовини проти України.

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"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", – вказав Центр.

Також зазначаються такі дані розвідки:

17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);

20 березня командний склад Збройних сил Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).

Крім цього, в Центрі заявили, що пропаганда РФ поширює наративи про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.

"Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Та сподіваємося, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів", – йдеться в повідомленні.

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