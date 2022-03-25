РФ перебрасывает войска из Грузии в Украину в качестве подкрепления

Оккупанты снова стягивают войска/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Пентагоне заявили, что Россия перебрасывает войска из Грузии в Украину в качестве подкрепления. Точное количество представитель оборонного ведомства не назвал.

Об этом сообщает CNN.

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Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Россия начала переброску войск из Грузии в Украину в качестве подкрепления.

"США видели перемещение некоторого количества войск из Грузии", — сказал журналистам представитель оборонного ведомства.

Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.

Россияне готовят химическую атаку

Центр противодействия дезинформации заявил, что все больше появляется подтверждений того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против Украины.

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"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (в военных целях его применяют как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", — указал Центр.

Также указываются следующие данные разведки:

17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получили инъекцию Pralidoxime (антидот фосфороорганических соединений);

20 марта командный состав Вооруженных сил России получил ампулы с атропином (антидот при химотравлениях).

Кроме этого, в Центре заявили, что пропаганда РФ распространяет нарративы об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.

"Мы не можем избегать такого количества распространяемой дезинформации. Но надеемся, что это только выдумки больной фантазии рашистов", – говорится в сообщении.

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