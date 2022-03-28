РФ не дозволяє відкрити в Маріуполі гуманітарні коридори – люди тікають з міста самостійно

Російські війська заблокували Маріуполь та не випускають мирних жителів, систематично обстрілюючи місто / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

В українському Маріуполі, який перебуває під постійним обстрілом російських окупантів, все ще перебуває близько 300 тисяч людей. Місто заблоковане військами Росії, тож мирним людям доводиться вибиратися з міста самостійно, адже окупанти не випускають маріупольців гуманітарними коридорами.

Про це розповів Іван Голтвенко, директор з персоналу комбінату "Азовсталь".

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"На жаль, гуманітарні коридори не працюють: російські окупанти щоразу їх підтверджують, але не пропускають автобуси. Жителі міста змушені самостійно, пішки йти по 40 км, щоб дістатися населених пунктів, де приймають евакуйованих", – розповів він.

За словами Голтвенка, евакуйованих маріупольців приймають у Запоріжжі, Кам'янському та інших містах, де присутня група "Метінвест" та обладнані місця з усім необхідним.

"Усі бази відпочинку підприємств Групи Метінвест Ахметова у Запоріжжі, Кам'янському та інших містах були переформатовані, щоб приймати переселенців з Маріуполя. Це понад 6 тисяч місць, і сьогодні на 60% ці бази вже заповнені. Фонд Ріната Ахметова та група "Метінвест" взяли на себе гуманітарну місію та розгорнули гуманітарний штаб на базі міста Запоріжжя", – розповів Голтвенко.

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За підрахунками Івана Голтвенка, в заблокованому Маріуполі наразі перебувають близько 300 тисяч людей.

"Тут до початку війни жило близько 500 тисяч людей. Сто тисяч поїхали в перші дні бойових дій. Ще 100 тисяч змогли вибратися з міста гуманітарними коридорами. Але близько 300 тисяч українців перебувають у місті. І я хочу сказати спасибі українським бійцям, які борються за місто", – зазначив він.

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Як відомо, раніше Група "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова придбали життєво важливі медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнних дій:

антибіотики;

протизапальні;

знеболювальні;

кровоспинні препарати;

антикоагулянти;

розчини для внутрішньовенного вливання;

хірургічний інструмент витратні матеріали.

Перша партія препаратів та інструментів загальною вартістю понад 30 млн гривень вже прибула до гуманітарного хабу у Запоріжжі і незабаром буде розподілена між лікарнями у містах присутності компанії.

З якої зброї обстрілюють мирний Маріуполь

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.

Мер міста зазначив, що у Маріуполі не було протиракетної оборони, яка б могла захищати повітря. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один човен. За словами голови міста, "літаки летять з Криму — як на роботу, кожні півгодини".