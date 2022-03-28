Залишилися лише руїни. Зруйнований Маріуполь показали з висоти (фото)

Окупанти безперервно обстрілюють Маріуполь із забороненого озброєння. У місті пошкоджено або знищено майже всі будівлі, населений пункт став схожим на руїни.
Фото з висоти пташиного польоту опублікував полк "Азов".
На знімках видно, що практично всі багатоповерхівки почорніли через пожежі, які починаються після влучень снарядів.
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Під фото військові написали звернення від імені міста:
"Привіт. Я твій Маріуполь.
Ворог вибив мої скляні очі-вікна.
Бачиш мої почорнівші стіни? Він спалив моє тіло.
Він розбирає мене на шматки – цеглина за цеглиною, бо шукає мою душу. Моїх людей.
Я закриваю їх, як можу.
Кажуть, я фортеця.
І я тримаюся.
Тримаюся, поки за мене б'ються.
Я маю витримати".
З чого палять по Маріуполю
Раніше ми писали, що вся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.
Мер зазначив, що у місті не було протиракетної оборони, яка б могла захищати повітря. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один човен. За словами голови міста, "Літаки летять із Криму — як на роботу, кожні півгодини".
"Система "Буратіно" спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152 гаубиця — заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже казати про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!", – пояснив мер.
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