РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: є загиблий та поранені (фото)

Ворог уранці випустив ракети по Миколаєву / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти сьогодні вранці вдарили ракетами по Миколаєву, внаслідок чого постраждали мирні жителі, одна людина загинула. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В результаті ракетного удару загинула 1 особа, 6 поранені, у тому числі 1 дитина. Пошкоджено 4 багатоповерхові будинки і один об'єкт інфраструктури", – написав він.

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Після ракетного обстрілу у місті було чути вибухи.

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Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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"Сьогодні вранці російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю згодом", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Ситуація у Миколаєві

15 червня російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі дістали поранення.

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Раніше окупанти обстріляли житлові квартали та інфраструктурний об'єкт у місті. В результаті спалахнула масштабна пожежа, яку не могли погасити три доби.

Також ворог обстріляв Корабельний район міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.