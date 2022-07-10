Резніков спрогнозував, що буде з Росією через війну з Україною

Резніков дав прогноз щодо РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Війна Росії проти України остаточно покладе край країні Путіна. РФ розпадеться на декілька держав.

Про це в інтерв'ю The Sunday Times розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни – Татарстан, Башкортостан тощо", — сказав Резніков.

Він зазначив, що демократичний світ об’єднався, аби перемогти Росію.

"Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях, вони вкладають у нас не лише гроші, але й сподівання своїх людей, що ми маємо змусити Кремль програти. Ми повинні виграти цю війну разом", — сказав він.

Резніков додав, що навіть старі союзи Путіна з Угорщиною та Казахстаном розпалися. Так, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв підтримувати санкції проти Росії.

Деокупація півдня

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю британській газеті The Times.

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"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в Росії", — пише видання.

Резніков зазначив, що Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно: "а", "б", "в"… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", — сказав Резніков.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що буде у РФ після війни в Україні. Також ми писали, що почався переломний момент у війні.