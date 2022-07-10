Резников спрогнозировал, что будет с Россией из-за войны с Украиной

Резников дал прогноз по РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Война России против Украины окончательно положит конец стране Путина. РФ развалится на несколько государств.

Об этом в интервью The Sunday Times рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Реклама

Подробности

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны – Татарстан, Башкортостан и тому подобное", — сказал Резников.

Он отметил, что демократический мир объединился, чтобы победить Россию.

"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах, они вкладывают в нас не только деньги, но и надежду своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны выиграть эту войну вместе", — сказал он.

Резников добавил, что даже старые союзы Путина с Венгрией и Казахстаном распались. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал поддерживать санкции против России.

Деоккупация юга

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью британской газете The Times.

Реклама

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", — пишет издание.

Резников отметил, что Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно: "а", "б", "в"… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", — сказал Резников.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что будет в РФ после войны в Украине. Также мы писали, что начался переломный момент в войне.