Рейкова війна. Силовики Білорусі відкрили вогонь по партизанах, які заважали гнати техніку РФ до України

Силовики затримали "рейкових партизанів" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі стріляли в партизанів, які, ймовірно, намагалися перешкодити поїздам із технікою РФ рухатися у бік України. Їх підозрюють у диверсіях на залізниці.

Про це повідомило МВС РБ.

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Чотирьох осіб затримали. Їх підозрюють у знищенні релейних шаф сигнальної установки під Осиповичами 28 березня.

Проти людей силовики застосували зброю. Як мінімум дві особи поранені, а одна перебуває в лікарні, решті теж знадобилася медична допомога.

На кадрах відео МВС видно, що в одного із затриманих розбите обличчя, а одна людина лежала на землі в крові.

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РФ накопичує військову техніку у Білорусі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Також повідомляється, що на території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують війну РФ проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

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У Генштабі Збройних сил України вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.

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