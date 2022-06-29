Розвідка Великої Британії розповіла, чому Росія вдарила по ТЦ у Кременчуці

Розвідка розповіла, куди був спрямований удар у Кременчуці / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти вдарили по торговому центру в Кременчуці через неточність ракети. Водночас спочатку сам удар був завданий не по ТЦ "Амстор".
Про це свідчать дані британської розвідки, повідомило Міноборони Британії у Twitter.
Оцінка розвідки
Існує реальна ймовірність того, що удар по торговому центру в Кременчуці був спрямований на завдання удару по прилеглій інфраструктурі", – йдеться у звіті.
Водночас причиною відхилення траєкторії називається "неточність ракети".
Зазначається, що надзвукові крилаті ракети Х-22 "Буря", випущені по Кременчуку з бомбардувальників над Курською областю, були прийняті на озброєння ще у 1968 році.
Раніше ми писали, що вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці. Також окупанти випустили півсотні ракет по українських містах, є загиблі.