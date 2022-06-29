Розвідка Великої Британії розповіла, чому Росія вдарила по ТЦ у Кременчуці

Розвідка розповіла, куди був спрямований удар у Кременчуці / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вдарили по торговому центру в Кременчуці через неточність ракети. Водночас спочатку сам удар був завданий не по ТЦ "Амстор".

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомило Міноборони Британії у Twitter.

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Оцінка розвідки

Існує реальна ймовірність того, що удар по торговому центру в Кременчуці був спрямований на завдання удару по прилеглій інфраструктурі", – йдеться у звіті.

Водночас причиною відхилення траєкторії називається "неточність ракети".

Зазначається, що надзвукові крилаті ракети Х-22 "Буря", випущені по Кременчуку з бомбардувальників над Курською областю, були прийняті на озброєння ще у 1968 році.

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Раніше ми писали, що вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці. Також окупанти випустили півсотні ракет по українських містах, є загиблі.