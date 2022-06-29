Разведка Великобритании рассказала, почему Россия ударила по ТЦ в Кременчуге

Разведка рассказала, куда был направлен удар в Кременчуге / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ударили по торговому центру в Кременчуге из-за неточности ракеты. При этом изначально сам удар наносился не по ТЦ "Амстор".

Об этом говорят данные британской разведки, сообщило Минобороны Британии в Twitter.

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Оценка разведки

"Существует реальная вероятность того, что удар по торговому центру в Кременчуге был направлен на нанесение удара по близлежащей инфраструктуре", – говорится в отчете.

При этом причиной отклонения траектории называется "неточность ракеты".

Отмечается, что сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 "Буря", выпущенные по Кременчугу с бомбардировщиков над Курской областью, были приняты на вооружение еще в 1968 году.

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Ранее мы писали, что утром 26 июня в Киеве раздалось несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы. Также оккупанты выпустили полсотни ракет по украинским городам, есть погибшие.