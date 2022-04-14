Розвідка оприлюднила імена військових злочинців РФ із командного складу (фото)

Розвідка дізналася про імена російських командирів в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

ГУР МО України отримало дані на російських військових злочинців, що належать до вищого командного складу, свідомо виконують накази путінського режиму щодо знищення української держави.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

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Солодчук Валерій Миколайович (на фото ліворуч): бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, що виділені до складу угруповання військ "Схід".

"У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області. Восени 2014 – навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (далі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК", – йдеться у повідомленні.

Дворніков Олександр Володимирович (на фото праворуч): з 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угрупування російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24.02.2022 р., до цього часу здійснював командування угрупуванням військ "Південь".

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"Підпорядковані йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя ", – додали у повідомленні.

Окупанти РФ

Втрати ворога

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 900 осіб;

танків – 753 од.;

бойових броньованих машин – 1968 од.;

артилерійських систем – 366 од.;

РСЗВ – 122 од.;

засоби ППО – 64 од.;

літаків – 160 од.;

вертольотів – 144 од.;

автомобільної техніки – 1437 од.;

кораблі/катери – 7 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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