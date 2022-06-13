Розвідка Британії назвала ключовий фактор, від якого залежатиме наступ РФ

Оккупантам доведеться проводити штурмові форсування річок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулими вихідними бій навколо Сєвєродонецька в Луганській області продовжувався. Найближчими місяцями форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.

Про це заявили у розвідці Міноборони Великої Британії у Twitter.

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У розвідці нагадали, що ключова для Росії 90-кілометрова ділянка лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування рік", – зазначили у Міноборони Британії.

Для Росії форсування рік є важливим завданням, адже переправи доведеться зводити під обстрілами ЗСУ.

"Українським силам часто вдавалося знести мости, перш ніж вони відступлять, тоді як Росія щосили намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілом", – додали у розвідці.

Окупанти підірвали два мости у Сєвєродонецьку

Нагадаємо, що 12 червня стало відомо, що російські окупанти знищили вже два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька.

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"Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній, третій шляхопровід у місто. Росіяни кидають усі сили, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими", – повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Раніше ми писали, що після 22 червня протистояння у війні проти Росії може трохи зменшитися. Потужність наступу у Сєвєродонецьку слабшає. А до кінця червня російські солдати можуть перейти до позиційної війни.

Також повідомлялося, що бліцкриг Росії із захоплення Сєвєродонецька провалився. Проте ситуація у місті дуже важка.