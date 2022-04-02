Розруха та дим: як зараз виглядає Маріуполь (фото)

Битва за Маріуполь продовжується / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі поширили нове фото з блокадного міста-героя Маріуполя. Росіяни продовжують знищувати житлові будинки та інфраструктуру.

Фото опублікував Telegram-канал "АЗОВ – Маріуполь".

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"Маріуполь сьогодні. Ви мене не впізнаєте. Я змінився. Мої вулиці не розповідають щасливих історій. Але вони розповідають історії про боротьбу і нескореність. Україно, ти їх чуєш, правда?" – йдеться у повідомленні.

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

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Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.

Раніше гендиректор Метінвесту Юрій Риженков розповів, що для біженців облаштували 6 тисяч місць у Запоріжжі та Кривому Розі. Частина людей, яким вдалося вирватися з облоги, перебувають у так званій сірій зоні. Компанії групи залучили до роботи пансіонати, де приймають переселенців та надають їм допомогу.Інші підприємства, які продовжують працювати, забезпечують українських захисників. Збройним силам України передали 40 тисяч протитанкових їжаків та 10 тисяч спеціальних шипованих ланцюгів. Налагодили і виробництво пластин для бронежилетів, яких вже понад 2 тисячі направили на потреби армії.

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