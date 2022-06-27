Ракетний удар по Кременчуку. Стало відомо про жертв – оновлено

РФ вдарила по Кременчуку. Фото: колаж "Сьогодні"

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. За попередніми даними, удар прийшовся у дуже людне місце. Тому, на жаль, велика кількість загиблих. Наразі відомо про двох загиблих і 20 поранених, дев'ятеро з них у тяжкому стані.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

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"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до воєнних дій", – заявив міський голова.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про велику кількість загиблих. Нині на місці удару – дуже багато пожежників та автомобілів швидкої допомоги.

До речі, багато ЗМІ пишуть, що РФ могла завдати удару по торговому центру в Кременчуці.

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Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що після удару по Кременчуку, під час якого окупанти поцілили у ТЦ "Амстор", наразі відомо про двох загиблих і 20 поранених, дев'ятеро з них у тяжкому стані.

Раніше ми писали, що вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

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За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

Одна з ракет поцілила в багатоповерхівку на Лук'янівці. Через це щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.

Напередодні окупанти випустили пів сотні ракет по українських містах, є загиблі.