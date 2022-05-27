Ракетний удар по Дніпру та обстріл Сєвєродонецька з жертвами: головне про атаки РФ за ніч (фото, відео)

Окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують намагатись знищити населені пункти України. За ніч 27 травня супротивники пустили ракети по Дніпру. Також загарбники обстріляли Луганську область.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Дніпро

Вранці 27 травня мешканці Дніпра почули кілька гучних вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що через вибухову хвилю у багатьох тремтіли вікна. Після цього у місті почалася пожежа.

Також пишуть, що вибух було чутно за 30 км від Дніпра – попередньо, у Новомосковську.

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, є кілька "прильотів".

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"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", – зазначив він.

Луганська область

У Сєвєродонецьку четверо загиблих, у Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків.

Упродовж усієї доби росіяни намагалися протиснутися у Сєвєродонецьк зі сторони Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції наших військових в районі Устинівки.

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Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєвєродончанина. Усі – в старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки. Додалися й пошкодження житлового фонду – 11 багатоквартирних та один приватний будинок. І це виключно в Сєвєродонецьку.

Кількість руйнацій після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ протягом 25 травня – 19 об’єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції. На щастя, ніхто не постраждав.

Ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.

"У Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати. Що відомо за 26 травня: 11 будинків у Золотому, дев’ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці", – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Слов'янський напрямок

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

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